São João do Ivaí investe R$ 336 mil na quadra do distrito de Luar

Da Redação

A Prefeitura de São João do Ivaí deu início, nesta segunda-feira (23), nas obras de cobertura da quadra da Escola Municipal Nereu Ramos e Escola Estadual do Campo Jamil Bonacin, que funcionam em dualidade no distrito de Luar.

O projeto recebe um investimento total de R$ 336 mil em recursos próprios do município. “Nós trabalhamos com seriedade e boa gestão dos recursos públicos, por isso faremos a cobertura com dinheiro próprio. O trabalho para toda a nossa população. Prometemos cuidar da nossa gente e assim estamos fazendo”, disse a prefeita, Carla Emerenciano.

O vereador que representa o distrito, Edgar Mirandinha, acompanhou o início dos trabalhos com a concretagem das bases onde serão instaladas as estruturas. “Sonho sendo realizado e compromisso sendo cumprido com a nossa comunidade do Luar. Obrigado prefeita Carla e sua equipe. Só Deus para retribuir tudo que a administração está fazendo pelo nosso município”.

