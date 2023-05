São João do Ivaí inicia revitalização da entrada do distrito de Luar

A prefeitura de São João do Ivaí deu início a mais uma importante etapa das obras de revitalização e modernização na entrada do distrito de Luar. A equipe da administração municipal está empenhada na realização da terraplanagem no espaço ao lado da avenida de acesso, onde será construída uma pista de caminhada com iluminação.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Alunos da Apae de Mauá recebem kits de uniformes

Este projeto de melhoria está sendo executado com recursos próprios da prefeitura, visando proporcionar um ambiente mais seguro, acessível e atrativo para os moradores e visitantes do distrito de Luar. A prefeita Carla Emerenciano, acompanhada do vereador Mirandinha, esteve presente na manhã de quinta-feira (25) para acompanhar de perto o andamento das obras.



continua após publicidade

“Luar por muitos anos ficou com aspecto de abandono, quem passava na rodovia via uma comunidade isolada, sem rastro de desenvolvimento. Agora com as ações da nossa prefeita, o Luar está mudando e terá esse destaque em sua entrada, onde quem passa pela rodovia vai enxergar um lugar acolhedor e bonito”, disse Mirandinha.



A prefeita Carla Emerenciano ressaltou a importância desse investimento e reafirmou o compromisso da administração municipal em promover melhorias em todos os distritos do município. “A obra de revitalização e modernização na entrada do distrito de Luar é mais uma demonstração desse comprometimento, visando proporcionar uma infraestrutura de qualidade e garantir o bem-estar da população”, enaltece.



A entrada do distrito de Luar já recebeu meios-fios, ampliação da via e, além da pista de caminhada e iluminação, também será feito paisagismo com plantio de árvores.



Siga o TNOnline no Google News