São João do Ivaí finaliza obra de nova capela mortuária até maio

Os moradores de São João do Ivaí devem contar com uma nova capela mortuária ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo estimativa da Prefeitura, o projeto está com os prazos dentro do cronograma e a obra deve ser concluída em maio. Na manhã dessa segunda-feira (27), foi realizada a concretagem da laje.

A nova capela mortuária está sendo construída na Rua Pepino João Batista, a cerca de 100 metros da capela antiga. O investimento é de R$ 921.526,17, com R$ 450 mil de emenda do deputado federal, Ricardo Barros, e recursos próprios.



A obra terá 302.73 m2 de construção, e contempla muro de arrimo, salão de espera amplo, banheiros masculino e feminino, lavanderia, duas salas separadas para velórios, sendo que em cada uma deles contém quarto para descanso com banheiro e cozinha. A obra também conta com toda acessibilidade para portadores de necessidades especiais.



A prefeita Carla Emerenciano destaca que o projeto vem acabar com uma reclamação antiga da população, por causa da péssima estrutura e condições da capela atual. “A capela que existe já foi reformada várias vezes e sempre continua com problemas. A estrutura é péssima e não dava mais para gastar dinheiro público para continuar ruim, por isso decidimos construir uma do zero para oferecer um espaço com dignidade para que a nossa população possa velar seus entes queridos”, comenta a prefeita.



Carla ainda ressalta que o novo cemitério em breve será liberado e outra capela será construída próxima do local. “Estamos fazendo tudo o que é necessário para abrir o novo cemitério e lá também terá uma capela mortuária. Nossos compromissos estão sendo cumpridos, porque trabalhamos com honestidade e querendo ver São João do Ivaí com melhor estrutura e bem cuidada”.



