São João do Ivaí entrega obras de asfalto na Avenida Guarapuava

A prefeitura de São João do Ivaí concluiu as obras de infraestrutura e pavimentação da Avenida Guarapuava, bairro Santa Terezinha. O investimento ultrapassa R$ 1.117.786,00 somente em pavimentação. Também foram investidos R$ 305 mil em galerias de águas pluviais, R$ 17 mil em pedras rachão para base e mais os serviços de terraplanagem. Cerca de 60% das obras foram custeadas pela prefeitura.

Segundo a prefeita, Carla Emerenciano, após muita luta e economia dos recursos públicos, foi possível realizar o sonho dos moradores que há muito tempo se frustraram apenas com promessas. “Recebemos R$ 600 mil do Governo do Estado, através do deputado Artagão Júnior, e o restante foi tudo com recursos próprios. Investimos alto para dar dignidade aos moradores que sofriam demais com a falta de infraestrutura”, disse a prefeita.

Os serviços também contemplaram a construção de bueiros e meios-fios. “Tudo feito com qualidade e comprometimento. Mas as obras ainda não acabaram, serão construídas calçadas e plantado grama”, frisa.

Carla ainda destacou a parceria com a Câmara de Vereadores, mas enalteceu o esforço do vereador Alessandro Jubanski. “Foi uma luta muito grande para tirar este projeto do papel e o Jubanski esteve ao nosso lado nessa luta, para conseguir aprovação do estado, para que destinação recursos ajudar a prefeitura a fazer tudo que precisava. Minha gratidão em nome da comunidade”, finaliza Carla.

Vale destacar que a pavimentação da Avenida Guarapuava também colabora para a logística do escoamento da produção. Os produtores que chegam de Ubaúna tinham que cruzar o centro da cidade com as safras, entretanto, agora tem uma nova alternativa para acessar mais rápido a rodovia, onde estão localizadas as cooperativas.

