São João do Ivaí entrega kits escolares e apresenta método de ensino

A prefeitura de São João do Ivaí, através da secretaria municipal de Educação, realizou nos dias 27 e 28 de fevereiro a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal e Apae. A entrega foi realizada em todas as escolas e CMEI’s.

“Tivemos a oportunidade de conversar com os pais sobre o planejamento da educação para 2023 e apresentar o novo material pedagógico do Maxi, novo método de ensino que adotamos”, destaca a secretária de Educação, Daiane Bueno.

Os kits escolares foram compostos pelos materiais pedagógicos do Maxi, materiais escolares, mochila, estojo e garrafinha de água. A prefeita Carla Emerenciano enalteceu que sua gestão prioriza educação e que os investimentos são sempre planejados para promover a inclusão social.

“A escola tem que ser um ambiente igualitário, onde o único objetivo seja o aprender, e não a marca da roupa ou do caderno, por exemplo. Os kits são padronizados e de ótima qualidade, tudo pensado para que as crianças se sintam valorizadas”. Vale destacar que o município também tem custeado os uniformes, com roupa de verão, agasalho e tênis. A renovação acontece periodicamente.

