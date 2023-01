São João do Ivaí encerra projeto Colônia de Férias nesta terça (31)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura de São João do Ivaí, através da secretaria municipal de Assistência Social, promoveu a primeira Colônia de Férias, evento inédito que tem como objetivo oferecer oficinas para ocupar as crianças e adolescentes durante o período de férias escolares. As atividades, que começaram no dia 9 de janeiro, terminaram nesta terça-feira (31).



continua após publicidade .

O projeto contou com a participação de cerca de 150 crianças e adolescentes, de 4 a 15 anos. “Desenvolvemos este projeto de acordo com as orientações da prefeita Carla, que sonhou junto com a equipe e tudo foi um grande sucesso. É um projeto que vai se repetir no próximo ano e queremos ver cada vez mais crianças e adolescentes participando”, disse a secretária de Assistência Social, Maíra Vieira.

-LEIA MAIS: Equipamento de academia se move sozinho e assusta moradores do Vale

continua após publicidade .

A colônia de férias contou com brinquedos infláveis e distribuição de pipoca, algodão doce e sorvete. “Estou muito feliz com o resultado do nosso projeto e queremos agradecer nossa equipe por tanto empenho e dedicação com nossas crianças. Recebi muitas mensagens do pais agradecendo e elogiando a iniciativa, e fico extremamente satisfeita, porque quem participou se divertiu como se deve ser, brincando e aprendendo”, comentou a prefeita Carla Emerenciano, que esteve com as crianças no fechamento do projeto.

O vereador Thiago Henrique também compareceu no encerramento da Colônia de Férias e elogiou a iniciativa. “Um projeto muito bacana e que deve continuar, inclusive se estendendo para os distritos. Vamos alinhar com a administração esta possibilidade para o próximo ano”.

Siga o TNOnline no Google News