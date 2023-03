São João do Ivaí discute metas e projetos na saúde pública

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Conferência foi realizada na quinta-feira

São João do Ivaí realizou nesta quinta-feira (30), no Teatro Barracão, a 14ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. A conferência teve como objetivo principal discutir políticas públicas de saúde para a cidade e aprimorar a participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Justiça afasta por 30 dias aluno que ameaçou a acabar com escola

Durante o evento, foram realizados debates e palestras com temas diversos, como o fortalecimento do SUS, a atenção básica em saúde, o acesso aos medicamentos e a humanização no atendimento.

continua após publicidade .

As palestras entorno do tema central foram ministradas pelo promotor em Saúde, Adriano de Souza Dutra, que esteve representando a 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, e pela advogada, Adriana Mildenberger.

Entre os participantes estavam a prefeita de Carla Emerenciano, a secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, vereador Marquinhos de Ubaúna, juiz da comarca, Dr. Malcon Cummings, secretário da Fazenda, Antônio Furukawa, padre Gabriel, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Naime Mazeti.

A prefeita de São João do Ivaí falou na abertura sobre a prioridade que a administração tem dado ao setor. "A saúde é uma das prioridades da nossa administração. Estamos trabalhando para garantir que nossa população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, com profissionais capacitados e equipamentos adequados. Para isso, estamos investindo recursos em melhorias na infraestrutura dos postos de saúde, além de equipamentos novos. Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos tenham acesso a um atendimento digno e humanizado, e estamos empenhados em alcançar essa meta."

continua após publicidade .

A secretária de Saúde, por sua vez, elencou os investimentos realizados nos últimos anos, destacando que ainda existe mais para ser feito. “Esta conferência é uma vitrine de ideias, para que possamos construir juntos o uma saúde cada vez melhor. É neste ambiente que a população pode debater juntos com seus representantes e que estas ideias são levadas para as conferências estadual e federal, pois melhorar a saúde tem que ser como um todo, com união entre todos os entes da federação”.

Ao final do evento, foram eleitos os representantes da sociedade civil que vão compor o Conselho Municipal de Saúde, responsável por acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde em São João do Ivaí nos próximos anos. Também foram eleitos os representantes do município para a Conferência Estadual de Saúde.

Siga o TNOnline no Google News