São João do Ivaí: Comerciantes protestam em favor da festa da cidade

Um grupo de comerciantes de São João do Ivaí está reunido na frente do Fórum da Comarca local, aguardando o resultado de uma audiência especial. Autoridades locais tentam reverter a suspensão da festa de aniversário dos 58 anos da cidade, conseguida através de ação civil pública do Ministério Público.

A decisão da justiça determina que os municípios de São João do Ivaí, e Lunardelli, se abstenham de efetuar pagamentos de eventuais contratos realizados por força dos processos administrativos suspensos. No caso de São João do Ivaí, a justiça determinou multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento e, para Lunardelli, a multa seria de R$ 200 mil.

Nesta segunda-feira (12), às 10 horas, foi iniciada uma audiência, no Fórum, em que a prefeita Carla Emerenciano e equipe da secretaria de Finanças, tentava uma solução para o caso. Enquanto isso, do lado de fora, diversos moradores e comerciantes da cidade se manifestavam, favoravelmente à realização da festa da cidade, cancelada nos últimos dois anos por conta da Pandemia de Covid 19.

O Ministério Público moveu a Ação Civil Pública argumentando que as prefeituras estariam investindo recursos públicos na realização das festividades de aniversário comprometendo o orçamento, com investimentos que poderiam ser destinados a outros fins, de interesse da sociedade.

O ministério público cita, no caso de são João do Ivaí, o Lar São Lourenço, a Apae e a Casa Lar, entidades importantes para a população e que estariam passando por dificuldades no cotidiano para manutenção de serviços e das estruturas, e que poderiam ser beneficiadas pela prefeitura.

Na festa de aniversário de São João, que estava marcada para acontecer de 10 a 21 de dezembro, seriam realizados shows de artistas famosos, inclusive as duplas Cesar Menotti e Fabiano e Guilherme e Benuto, além de atrações locais, praça de alimentação, estandes do comércio local, sorteios de brindes, entre outras.

Segundo a Secretaria de Industria e Comércio da cidade, pelo menos 30 empreendedores locais estavam cadastrados para formarem a praça de alimentação nos dias das festividades de aniversário da cidade. Apenas empreendedores da própria cidade foram selecionadas para participar da festa e, de acordo com a prefeitura, muitos deles inclusive haviam recorrido a empréstimos para adquirir equipamentos e estoques para atender a demanda na praça de alimentação durante a festa.

A presidente da Associação Comercial e Empresarial de São João do Ivaí, Geisiele de Roma Marcos Pardinho, também participa das manifestações em frente ao fórum, na manhã desta segunda-feira (12). A entidade emitiu uma nota em que se posiciona favorável às festividades. "Após dois anos sofridos de pandemia, onde nosso comércio local foi muito prejudicado, estamos todos retomando nossos trabalhos e tentando melhorar do prejuízo que tivemos", diz a nota. Para a entidade, as festas públicas nos pequenos municípios são fundamentais para promover e fomentar o comércio local, além de serem parte da cultura local.

