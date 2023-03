São João do Ivaí aplica revestimento asfáltico em ruas da cidade

Da Redação

Foram aplicados 19 mil metros² de micropavimento

A Prefeitura Municipal de São João do Ivaí realizou a melhoria de diversas ruas nos últimos dias, através da aplicação de microrevestimento asfáltico. O produto é indicado para ruas que possuem poucos buracos, sendo aplicado na intenção de corrigir imperfeições e aumentar a durabilidade do pavimento.

Foram aplicados 19 mil metros² de micropavimento, através do Consórcio dos Municípios do Vale do Ivaí. "Uma alternativa mais em conta que nos permite melhorar as ruas da nossa cidade. Este serviço é rotineiro e serve para conservar nossas ruas, para corrigir problemas e aumentar a qualidade”, destaca a prefeita Carla Emerenciano.

Foram revitalizadas as ruas Luís Sebastião Rodrigues, Lauro Lopes Dias, Apucarana, João Ribeiro, José Pedroso da Silva, Londrina, Hemenegildo Montani, Castelo Branco, Antonina Conde Vilas Boas, União da Vitória, César Lates, José Gonçalves de Melo e Belo Horizonte.

De acordo com prefeita, existe um projeto que visa a pavimentação de mais ruas do município ainda neste ano. “Vários serviços estão previstos com recapeamento e micropavimento, além de pavimentação com blocos sextavados nos distritos. Vamos continuar trabalhando para na manutenção da infraestrutura urbana”, afirma Emerenciano.

