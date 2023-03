São João do Ivaí amplia frota da assistência social e conselho tutelar

Da Redação

Dois veículos novos foram entregues na tarde dessa quarta-feira (01) pela administração municipal de São João do Ivaí para reforçar a frota da Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar do município.

Para a Assistência Social, foi destinado veículo GM/Spin. A entrega simbólica da chave aconteceu em frente à sede da secretaria, com a presença da prefeita, Carla Emerenciano. A secretária de Assistência Social, Maíra Vieira, destacou que o novo veículo chega para renovar a frota e possibilitar a ampliação dos trabalhos da equipe multidisciplinar.

“A prefeita Carla tem dado toda abertura para que nossa equipe fique em constante capacitação, bem como para a ampliação dos serviços de assistência. Este carro vem para renovar nossa frota, visto que alguns veículos já estão muito velhos”, destacou.

Na oportunidade também foi entregue um GM/Onix para o Conselho Tutelar. As chaves foram passadas pela prefeita ao presidente do conselho, Osni Adriano “Negão”, acompanhado de demais conselheiros. “Este veículo chega em boa hora e agradecemos a prefeita Carla por honrar seu compromisso conosco. Este carro não vem para o nosso benefício pessoal, mas sim para o bom andamento do trabalho realizado pelo conselho, para que possamos continuar se aproximando da comunidade e protegendo os direitos das crianças e adolescentes”, descreveu Negão.

“Nossa gestão é comprometida em cuidar da população. Assumimos este compromisso e por isso temos feito a gestão dos recursos públicos com responsabilidade, para que os investimentos aconteçam em todos os setores, com mais agilidade e menos burocracia”, assinala a prefeita Carla Emerenciano.

A entrega ainda contou com a presença de secretários municipais, do vereador Edgar “Mirandinha” e servidores da secretaria de Assistência Social.

