São João do Ivaí adquire material para alunos da rede municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Outra novidade para este ano letivo, é que todos os alunos receberão bolsas e estojos

A prefeitura de São João do Ivaí adquiriu materiais escolares para todos os alunos da rede municipal. Segundo a secretaria municipal de Educação, todos os materiais entregues no kit em 2022 estão garantidos no kit deste ano, mas haverá novidades.

continua após publicidade .

A prefeita Carla Emerenciano destaca que foram adquiridos dicionários da língua portuguesa e da língua inglesa para auxiliar o aprendizado em sala de aula. “Com a ascensão do celular, nossas crianças escrevem com auxílio de corretor e acabam não aprendendo a ortografia correta, pois isso optamos em oferecer os dicionários”, assinala a prefeita.

-LEIA MAIS: Pesquisa de preços garante economia no material escolar

continua após publicidade .

Outra novidade para este ano letivo, é que todos os alunos receberão bolsas e estojos. “Os pais de alunos da rede municipal não previsão comprar materiais escolares, pois toda a lista foi comprada pela prefeitura para que todos os alunos frequentem a escola com igualdade, utilizando os mesmos recursos”, frisa a gestora.

fonte: Divulgação

O material pedagógico também foi renovado. “Trocamos o sistema de ensino da editora Positivo para o Sistema Maxi, que é um dos melhores colégios particulares do Brasil. Nossos professores serão capacitados e tenho certeza que as aulas serão ainda mais gostosas com este novo método”, concluiu.



Os materiais escolares serão entregues logo no início das aulas, através de organização da secretaria de Educação. A administração municipal destaca que este é mais uma iniciativa que gera igualdade e auxilia as famílias, principalmente, àquelas com maior vulnerabilidade.

Siga o TNOnline no Google News