Santuário de Santa Rita é arrombado durante madrugada

Um homem arrombou o Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, na madrugada desta quinta-feira (23). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da paróquia. O homem entrou no pátio, foi até a gruta e tentou arrombar a caixinha de doações, mas não conseguiu.

O ladrão também acessou a região do salão e a cozinha, de onde furtou alguns alimentos. A ação ainda resultou em danos nas portas e em uma câmera de segurança, mas o homem não conseguiu entrar dentro da Igreja.

De acordo o padre José Natalício da Silva, responsável pelo santuário, um levantamento será realizado para apurar os prejuízos. Um boletim de ocorrência foi registrado no Destacamento local e Delegacia de São João do Ivaí. O homem responsável pela invasão foi identificado pela polícia através das imagens. Ele já seria conhecido do meio policial, mas até o momento, ainda não havia sido encontrado.

Em entrevista ao repórter Ronaldo Senes, o padre lamentou a invasão. "A gente lamenta, porque seria muito bom que todos pudessem viver como irmãos, sem prejudicar o outro, mas, a justiça é que vai cuidar disso e da nossa parte, temos que perdoar e rezar para que Deus possa transformar estas pessoas", disse o padre.

