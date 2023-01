Santuário de Lunardelli vai receber relíquia de Santa Rita; assista

Da Redação

No dia 26 de março, o Santuário Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, vai receber uma relíquia de primeiro grau da santa. A peça vinda diretamente de Cássia, na região da Úmbria, na Itália, onde a santa viveu, será recepcionada com uma celebração especial e passa a integrar de forma permanente o acervo do santuário.

Uma relíquia é classificada de primeiro grau pela Igreja Católica quando é “o corpo ou os fragmentos do corpo de um santo, como a carne ou um osso”. Segundo a secretária do santuário de Lunardelli, Juliana Márcia Brosso, a entrega será feita pelo bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, com missa de entronização. “É a Santa Rita mais próxima da gente, porque é um pedacinho dela”, comenta Juliana.

De acordo com Francisco Izidoro, secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Município de Lunardelli, no local dentro da igreja, onde hoje fica a esquife com réplica de Santa Rita, será construída uma capela para receber a relíquia. A esquife também terá uma outra capela no santuário.

“A ideia é que o Santuário abra essas possibilidades para as pessoas virem e terem contato com a fé e devoção com a Santa Rita de Cássia. Agora mais ainda. Antes era uma devoção mística, uma devoção com a história de Santa Rita, agora é uma devoção com a presença dela, uma parte do corpo dela estará aqui”, enfatiza.

Segundo Izidoro, o projeto surgiu através de um pedido ao bispo Dom Carlos que conseguisse uma relíquia de Santa Rita de Cássia para celebrar os 30 anos da novena, que serão comemorados em 2024, e fortalecer ainda mais o turismo religioso em Lunardelli.

“Dom Carlos, através do Cardeal João Braz de Aviz, que trabalha direto lá no Vaticano conseguiu para nós essa relíquia. É importante demais para nossa comunidade. Estamos felizes, alegres, jubilosos para celebrar esses 30 anos e receber essa relíquia. Com certeza, vai fortalecer ainda mais o turismo religioso da nossa cidade, no Vale do Ivaí e no estado do Paraná”, destacou Izidoro. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

