Sanepar trabalha para normalizar abastecimento de água na região

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), emitiu um comunicado informando que ainda está enfrentando dificuldades para abastecer as cidades de Jardim Alegre e Borrazópolis, localizadas no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

As razões para essa situação são as chuvas intensas e os problemas na rede elétrica que afetaram a região no último final de semana.

LEIA MAIS: Acidente na Av. Aparício Bitencourt em Ivaiporã deixa mulher ferida

continua após publicidade

A Sanepar prevê que o serviço esteja sendo recuperado ao longo do dia desta terça-feira (10). Contudo, é importante ressaltar que podem ocorrer picos de falta d’água, principalmente nas áreas mais elevadas das cidades.

A recuperação total do sistema deve ocorrer entre à noite e na próxima madrugada e conta com o auxílio de caminhões-pipa.

A Sanepar reforça a necessidade de colaboração da população, que deve priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.

continua após publicidade

Podem ficar desabastecidos os clientes que não possuem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Siga o TNOnline no Google News