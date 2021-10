Da Redação

Sanepar suspende rodízio em Jandaia do Sul

A Sanepar suspendeu nesta sexta-feira (1.) o sistema de rodízio em Jandaia do Sul. A operacionalização do novo poço, ainda em teste, a queda de temperatura e as chuvas criaram a situação propícia para voltar a abastecer a cidade como um todo. Assim, nos próximos dias, a água tratada será distribuída para todos, 24h por dia, sem interrupções.

O rodízio, porém, pode voltar a ser executado a qualquer momento, caso haja necessidade, e enquanto a fase de teste do novo poço não for concluída.

A população deve continuar fazendo uso racional da água, evitando desperdícios.

Em Jardim Alegre, o rodízio deve permanecer por tempo indeterminado, já que o poço que abastece a cidade, perfurado no Aquífero Guarani, continua com vazão reduzida.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br