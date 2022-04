Sanepar realiza reunião em Ivaiporã sobre obras de esgoto

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Sanepar realiza, nesta quarta-feira (27), a segunda reunião com moradores de Ivaiporã para falar sobre as obras de expansão da rede coletora de esgoto na cidade. Desta vez, os bairros envolvidos são os jardins Luiz XV, João XXIII, Ouro Preto, Imperial, Versalhes e parte do Centro.

continua após publicidade .

O evento será às 19h30, no Centro Cultural Melhor Idade, localizado na Avenida Aparecido Bittencourt, no Jardim Botânico.

Técnicos da Companhia vão falar sobre os benefícios do sistema de esgotamento sanitário e orientar como deve ser realizada a correta ligação do imóvel à rede coletora.

continua após publicidade .

Outras quatro reuniões serão realizadas na cidade. Os moradores receberão o convite em casa, mas o evento é aberto aos demais interessados.

A OBRA – Ao todo, a Sanepar está implantando cerca de 100 km de tubulações para ampliar a coleta de esgoto na cidade. O investimento no valor de R$ 50 milhões também viabilizou a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pindaúva e de três novas estações elevatórias: Pindaúva, Mangueira e Pindauvinha. O término previsto das obras será em julho de 2022.