Sanepar leva água tratada para comunidade Córrego D’Ouro

Da Redação

A Sanepar e o Município de Califórnia firmaram parceria, na terça-feira (20), para a implantação de um sistema de abastecimento de água na comunidade rural Córrego D’Ouro. As obras são para colocar em funcionamento um poço recentemente perfurado, construir um sistema de tratamento, de reservação e implantar 11 mil metros de tubulação, que levarão água para as 46 famílias da comunidade. O valor aplicado nesta parceria entre Sanepar e Município soma R$ 203 mil.

continua após publicidade .

Além disso, a Sanepar está investindo cerca de R$ 3,5 milhões na ampliação do sistema de abastecimento na área urbana de Califórnia. Nesta terça-feira, o prefeito Paulinho Moisés, gerentes e técnicos da Sanepar visitaram essas obras, que vão garantir água em qualidade e quantidade para que a cidade cresça nos próximos 30 anos.

As obras na cidade são de um novo poço, com vazão de 56 mil litros por hora, de implantação de 3 mil metros de tubulação (adutora) que levarão água para o centro de reservação, onde serão implantados dois reservatórios com capacidade total de 550 mil litros. Também serão executados um laboratório de análise de água, uma estação elevatória de água tratada, 7 mil metros de rede de distribuição e um moderno e acessível escritório de atendimento a clientes.

continua após publicidade .

A Sanepar e a Prefeitura de Califórnia já assinaram convênio para implantar 2 mil metros de tubulações de água para atender o loteamento Residencial Antônio Eduardo da Silva. O investimento conjunto é em torno de R$ 112 mil.

O prefeito conta que a parceria com a Sanepar cresce cada vez mais, no sentido de vencer burocracias, cumprir leis e implementar obras. “A gente está muito contente com a Sanepar, pelos investimentos que vem fazendo no nosso município. Tem nos ajudado muito”, comenta.

“Fico satisfeitíssimo e tenho certeza que a população também vai ficar. Mesmo, às vezes, se queixando da rua suja (por conta das obras das redes que estão sendo instaladas), porque isso faz parte do desenvolvimento e o povo tem que entender”, salienta.

continua após publicidade .

Entre os moradores do Córrego D’Ouro que acompanharam a assinatura do termo de parceria nesta terça-feira, Maria Eonice de Souza diz que estava esperando há anos uma solução definitiva para o abastecimento de água na comunidade. “Resolvi esperar e graças a Deus agora está em andamento. Isso é muito bom”, comemora.

O gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, afirma que as obras no sistema principal devem ser entregues no primeiro semestre de 2022 e, em breve, serão iniciadas as que são fruto de parcerias com o município. “Estamos entusiasmados por estar praticamente duplicando a produção e a reservação do sistema na sede e, também, por estar conseguindo atender reivindicação antiga da comunidade do Córrego D’Ouro”, afirmou.

Também participaram da visita, o gerente de Projetos e Obras da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Flávio Yoshida, o secretário municipal de Obras, Antônio Marcos Santiago, a vice-prefeita Adriana Reis e primeira-dama Elizabete de Matos Mendes e vereadores.