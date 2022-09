Sanepar intensifica obras em municípios das regiões do Vale do Ivaí

Da Redação

A Sanepar investiu R$ 716,4 milhões em ações de saneamento em municípios das regiões do Vale do Ivaí, Norte e Norte Pioneiro do Paraná, incluindo cidades polo como Londrina, Arapongas, Apucarana, Cambé, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, em pouco mais de três anos. O levantamento corresponde ao período entre janeiro de 2019 e junho de 2022.

No Norte Pioneiro o investimento na implantação e expansão do sistema de coleta e tratamento de esgoto passa de R$ 52 milhões. São 170 quilômetros de tubulações, estações elevatórias e de tratamento.

Nas cidades de Curiúva, Leópolis e Barra do Jacaré, por exemplo, foram implementados pela primeira vez rede coletora e estação de tratamento. Em outras oito cidades, as obras são de expansão ou melhoria dos sistemas existentes: Ibaiti, Sapopema, Siqueira Campos, Quatiguá, Salto do Itararé, Tomazina e Conselheiro Mairinck.

Em Siqueira Campos, recentemente foi concluída a obra de expansão de 11 km de rede coletora, beneficiando 531 famílias.

Em Londrina, a Sanepar concluiu recentemente obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul e ETE Norte. A soma de investimentos nesses dois empreendimentos ultrapassa os R$ 70 milhões. As obras visam melhorar a eficiência do processo de tratamento.

Outra obra em andamento que vai impactar diretamente na ampliação do índice de saneamento de Centenário do Sul, na região Norte, que passará de 25% para 65% da população atendida com coleta e tratamento de esgoto. São 1.959 novas ligações, com a construção de 36 quilômetros de rede coletora de esgoto, 1,8 quilômetro de coletor, uma elevatória e a ampliação da estação de tratamento de esgoto.

Em Cornélio Procópio já está em execução a ampliação das ETE’s Veado e São Luiz. Para Santo Antônio da Platina, a Sanepar prevê a melhoria na eficiência do processo de tratamento, com a ampliação da ETE Boi Pintado e implantação de um coleto de 98 metros.

NO PARANÁ – De acordo com a Sanepar, o investimento em obras R$ 3,8 bilhões ao longo de três anos e meio. De 2019 até o momento, a estatal construiu 14 novas estações de tratamento de esgoto e implantou quase 4 mil km de rede coletora, sem falar na ampliação e na melhoria da eficiência dos sistemas já existentes.

Investiu, também, R$ 1,86 bilhão somente em sistemas de esgotamento sanitário até o primeiro semestre de 2022. Esses investimentos beneficiaram 325.418 famílias que passaram a ter o serviço de coleta de esgoto em seus imóveis.

Esse conjunto de ações elevou o índice de esgotamento sanitário de 73,6%, em 2019, para 77,9% da população, no primeiro semestre de 2022. E 100% do esgoto é tratado. Esse é um dos mais altos indicadores do Brasil, que tem 43% do esgoto coletado – e 55% de tratamento –, e aproxima os municípios paranaenses da meta de 90% estabelecida pelo novo marco de saneamento até o ano de 2033.

Para chegar a esse patamar, os investimentos previstos pela companhia em esgotamento sanitário são crescentes nos próximos anos. O Plano Plurianual de Investimentos prevê R$ 5 bilhões de 2022 a 2026.

Investimento na região ao longo dos anos:

2019: R$ 168.353.531,65

2020: R$ 155.124.675,62

2021: R$ 225.918.482,40

2022: R$ 167.015.385,65 (até junho)

Total: R$ 716,4 milhões

