Sanepar inicia diagnóstico na Bacia do Rio Marumbizinho

Sanepar inicia diagnóstico no Rio Marumbizinho, em Jandaia do Sul

A Sanepar inicia nesta semana a elaboração de um diagnóstico na Bacia do Rio Marumbizinho, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O objetivo principal é identificar riscos atuais e futuros que impactam na quantidade e na qualidade da água dos mananciais de abastecimento que apresentam histórico de limitação operacional. Os detalhes foram apresentados ao prefeito Lauro Junior nesta segunda-feira (21).

O trabalho é feito de forma participativa, com entrevistas individuais e reuniões comunitárias com moradores acima dos pontos de captação da Sanepar. O prefeito avalia como bastante positiva a participação dos proprietários rurais. “Todo projeto que envolve pessoas e busca parcerias obtém sucesso. Envolver os produtores deve fortalecer sobremaneira este trabalho no Marumbizinho”, disse.

Essa ação vai se somar ao projeto municipal Água é Vida, lançado em 2021 e que abrange 38 minas e nascentes já preservadas.

O gerente regional da Sanepar Luiz Carlos Jacovassi também ressalta a contribuição dos moradores da bacia, que têm conhecimento sobre os problemas e soluções possíveis. “É importante esta estratégia de sensibilizar as pessoas sobre os cuidados com os rios e a preservação dos mananciais de abastecimento de água”, resumiu.

DIAGNÓSTICO

A iniciativa da Sanepar também será realizada em outros 25 municípios e 13 bacias hidrográficas do Paraná. São quase 5 mil propriedades rurais localizadas no Paraná, pertencentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os temas principais do levantamento são infraestrutura da propriedade, atividades desenvolvidas, caracterização ambiental, origem da água, destino dado ao esgoto e aos resíduos sólidos, práticas de conservação do solo e métodos de cultivo ou manejo.

Entre os principais parceiros do projeto estão o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), os conselhos de meio ambiente e as prefeituras. No Norte do Estado, além de Jandaia do Sul, vão participar os municípios de Londrina, Cambé, Arapongas, Rolândia, Cambira, Santa Mariana, Cornélio Procópio e Paranavaí.

Para mais informações sobre o diagnóstico participativo na região Norte do Paraná os interessados deverão enviar e-mail para a gestora ambiental Andrea Fontes (andreacf@sanepar.com.br).

PRESENÇAS

Também participaram da reunião na Prefeitura de Jandaia do Sul o secretário de governo do município, Bruno Olivato, o diretor da Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Semensato, e o diretor de Planejamento, Elvis Pontara Junior. Pela Sanepar, estavam presentes a gerente comercial da Região Nordeste, Evelise Kluk, os gestores ambientais Andrea Fontes e Silvio Fachini, além do agente de suporte operacional do sistema local Tiago de Souza.