Sanepar implanta sistema completo de esgotamento sanitário em Rio Bom

Obras têm duas frentes de trabalho, com equipes nas ruas para a implantação de redes de coleta e na construção da estação de tratamento de esgoto

A cidade de Rio Bom, no Norte do Estado, está recebendo importante obra da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Trata-se da implantação de um sistema completo de coleta e tratamento de esgoto, com a instalação de uma moderna estação de tratamento de esgoto (ETE) e 18 km de tubulações, entre rede de coleta, interceptores e emissário. O investimento de R$ 16,534 milhões fará saltar de 0% para 60% o atendimento com o serviço de esgotamento no município já em 2027.

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“Estamos trabalhando pela universalização do saneamento no Paraná e, em Rio Bom, vamos chegar aos 60% no ano que vem, já com plano para avançar e universalizar o serviço no município antes mesmo de 2033”, comenta o superintendente Operacional da Sanepar na Região Nordeste, Rafael Leite Gonçalves, sobre o Marco Legal do Saneamento.

Leite explica que a parte da construção civil da estação de tratamento de esgoto, iniciada no fim de 2025, está visualmente adiantada. Ele esclarece, no entanto, que nos próximos meses devem chegar equipamentos importantes, que compõem partes essenciais do processo de tratamento e que exigirão, para além da instalação física, montagens eletromecânicas robustas para depois entrarem em fase de testes.

“A obra está a todo vapor, mas realmente há ainda muito trabalho pela frente com a instalação de muitos equipamentos e dispositivos. Temos ainda alguns desafios até o fim da obra”, destaca.

BENEFICIADOS E OBSERVADORES

A obra de implantação da rede coletora de esgoto nas ruas de Rio Bom têm sido intensas nestes dias de frio e pouca chuva. O trabalho aplica o sistema de cravação, um método não-destrutivo que evita a abertura de valas, já que instala a tubulação por baixo da terra a partir de dois pontos de acesso e de uma máquina que empurra os tubos pelo subsolo, usando equipamentos hidráulicos. O método evita interrupções de trânsito e a quebra das calçadas ao longo da obra.

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As moradoras da Rua Vicentina Nunes de Andrade, no Centro, Leonilda Cilkailo e a filha a Elaine Ridolfi, acompanharam a movimentação da obra em frente ao portão entre os afazeres no quintal de casa.

Questionadas se havia algum transtorno, Elaine respondeu: “Foi bem mais tranquilo, pelo menos não fez buraco, foram passados os canos por baixo da terra, bem mais moderno”. Ela se diz satisfeita com a implantação do sistema de esgoto na cidade, embora não tenha problema com fossa em casa. Reconhece o benefício para a coletividade: “O esgoto que é tratado deixa de contaminar o solo”.

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A algumas quadras dali, Olga Marques de Oliveira, que mora na rua José Raimundo Pântano, tomava um sol em frente o seu imóvel enquanto observava a tecnologia aplicada na obra de implantação da rede da Sanepar.“Estou também admirada de passar o cano por baixo da terra sem quebrar a calçada, sem fazer tanta bagunça, porque eu estava com medo, mas graças a Deus está dando tudo certo”, comenta.

Ela avalia que a rede de esgoto vai mudar a qualidade de vida na região. “Tem gente já jogando água de tanque, água de pia, água de chuveiro, tudo dentro da rede pluvial”, reclama em relação aos maus hábitos da vizinhança, que geram risco de dengue e contaminação ambiental.

PARA SE LIGAR NA REDE

Ao término da obra, os moradores beneficiados receberão orientação da Sanepar sobre como fazer a ligação correta dos imóveis à rede pública de esgoto. Somente após a autorização para interligar e a assinatura no termo de adesão, poderão eliminar de vez a fossa séptica.

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Por Assessoria Sanepar