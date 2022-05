Sanepar faz curso de preparação para encanadores em Ivaiporã

Da Redação

A Sanepar vai promover duas turmas do curso de preparação para encanadores em Ivaiporã. A primeira turma será nesta sexta-feira (20), e a segunda no dia 04 de junho, sábado.

O evento, que conta com a parceria da Prefeitura Municipal, tem como objetivo ensinar, de forma simples, o passo a passo de como realizar a ligação do imóvel na rede coletora de esgoto, como executar manutenções e pequenos reparos nas instalações hidro sanitárias.

Conforme a Sanepar, qualquer pessoa, maior de 18 anos, pode participar do curso gratuito. Os interessados devem enviar um e-mail para angelamp@sanepar.com.br. O curso será das 8h30 às 17h, na Câmara de Vereadores de Ivaiporã e ainda há vagas.

Nesta terça-feira (17), por sua vez, técnicos da Sanepar estão ministrando curso de formação de agentes socioambientais, também na Câmara de Vereadores. Além da parte teórica, os participantes irão conhecer as estações de tratamento de água e de esgoto.



Na quinta-feira (19), no salão comunitário do Jardim Monte Castelo, será realizada a terceira reunião com moradores para falar sobre as obras de esgoto. Para esta reunião foi enviado convite de porta em porta, mas, o acesso é livre para todos os interessados.

No segundo semestre devem ser realizadas vistorias técnicas nos imóveis. Todo o trabalho busca sensibilizar as famílias quanto à importância do sistema de esgoto e do uso adequado do serviço para que se alcance saúde e sustentabilidade para todos.

A OBRA - Ao todo, a Sanepar está implantando cerca de 100 km de tubulações para ampliar a coleta de esgoto na cidade de Ivaiporã. O investimento no valor de R$ 50 milhões também viabilizou a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pindaúva e de três novas estações elevatórias: Pindaúva, Mangueira e Pindauvinha. O término previsto das obras será em julho de 2022.





Fonte: Assessoria Sanepar.