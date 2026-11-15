Sanepar envia água através de caminhões pipa para Novo Itacolomi

Temporal atingiu o município e provocou queda de energia e o abastecimento de água

A Sanepar informou que o temporal que atingiu a região de Novo Itacolomi no início da noite deste sábado (14) provocou queda de energia elétrica, interrompendo o tratamento e a distribuição de água na cidade. A concessionária de energia foi acionada imediatamente e não deu previsão para concluir o conserto. O abastecimento será normalizado de forma gradual assim que a energia for restabelecida.

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Para reduzir os impactos, caminhões-pipa estão auxiliando o abastecimento do sistema e de unidades prioritárias.

A Sanepar orienta o uso racional da água. A água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. A recomendação é adiar serviços não essenciais e economizar, o que colabora para que o abastecimento normalize mais rapidamente.

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Podem ficar sem água os clientes que não têm reservatório domiciliar no imóvel. É obrigatório, no Paraná, que todo imóvel tenha caixa-d'água por determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (Agepar). O reservatório deve ter, no mínimo, 500 litros ou capacidade para atender o consumo de água no imóvel por 24 horas.