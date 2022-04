Sanepar detalha obras do esgoto à comunidade de Ivaiporã

Da Redação

Sanepar reúne comunidade para falar sobre obra de esgoto em Ivaiporã

A Sanepar está investindo cerca de R$ 50 milhões para ampliar o atendimento com esgotamento sanitário em Ivaiporã. A obra vai beneficiar cerca 4.500 imóveis de diversos bairros. Na noite desta quarta-feira (30), 35 moradores da região central compareceram à reunião no Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) para tratar das obras que entraram na reta final e devem ser entregues no mês de julho.

O tema principal foi a forma correta de interligar o imóvel à rede coletora. Técnicos da Sanepar mostraram os benefícios do sistema e a forma adequada de destinar o esgoto, que é apenas a água usada na cozinha, banheiro e área de serviço.

“A orientação é ligar esgoto na rede assim que receber comunicado oficial da Sanepar, e, em seguida, eliminar a fossa”, explicou a assistente social Angela Pagani, responsável na região pelo Programa Se Ligue na Rede pela Sanepar.

Ela lembrou que algumas vezes as tubulações que coletam água de chuva, de ralos e calhas, acabam sendo ligadas à rede da Sanepar inadvertidamente, causando transtornos. “Nesses casos, nossa rede pode transbordar e o esgoto pode voltar para a casa do próprio morador ou do vizinho”, explicou Angela.

A cabelereira Maria da Glória Resende fez questão de ir à reunião com o marido Pedro Donizete Lane. Ambos estão muito satisfeitos com a chegada da rede de esgoto, pois tiveram problema recente com a fossa. “A rede de esgoto é uma maravilha. Não precisaremos fazer outra fossa”, contou ela, que disse que a explicação sobre como ligar o imóvel na rede de esgoto foi “muito esclarecedora”.

O marido, que é pedreiro, disse que irá participar do curso de encanador que será realizado pela Sanepar no mês de maio. A esposa também quer fazer. “Às vezes o marido não está em casa e estoura um cano, como já aconteceu, e é difícil não saber consertar”, afirmou Maria da Glória.

A assistente social Maria José Pereira ansiava há anos pela chegada da rede de esgoto na cidade. A casa onde mora foi construída há cerca de 35 anos e ela estava preocupada em como fazer a ligação do imóvel na rede. “As orientações que vão fazer em vista às nossas casas também vão fazer diferença”, afirmou.

NOVAS REUNIÕES

A Sanepar vai fazer mais cinco reuniões como essa. Em maio será realizado um curso para encanadores e, no segundo semestre, serão feitas as vistorias técnicas nos imóveis beneficiados pela obra.

EXPANSÃO

A Sanepar está implantando cerca de 100 km de tubulações para ampliar a coleta de esgoto em Ivaiporã. Além disso, está construindo a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pindaúva e três novas estações elevatórias: Pindaúva, Mangueira e Pindauvinha.

Os bairros beneficiados pela obra, além da região central, são os jardins Itapoá, Bosque da Saudade, Parque Industrial, Vila Nova Porã I e II, Conj. Valdomiro Guergolet, Jardim Pires, Planalto, João de Barro, Guanabara I e II, Casa Grande II, Luix XV, Vila Esperança, Bom Jardim, Operaria II, Ipiranga, Santa Luzia, Itaipu, Vila São Jorge, Residencial Ana Clara, Panamenicano, Sabará, Versalhes, Aeroporto, Belo Horizonte, Manain, São Domingos, Europa, Santa Terezinha, Residencial Olimpo Mourão Filho, Ivaiporã, Alvorada, Vila Monte Castelo, Formosa, São José, Paraná e Porã.