Sanepar detalha obra que vai triplicar o abastecimento de água em Marilândia do Sul

A Sanepar está investindo mais de R$ 4,5 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água de Marilândia do Sul, no Norte do Estado. Os detalhes da obra, que será iniciada em breve, foram apresentados em reunião no gabinete do prefeito Walmir Peres nesta quarta-feira (27).

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A obra consiste na interligação de um novo poço com capacidade de produção de mais de 2 milhões de litros de água por dia (l/d). A produção atual é de 1.100 milhões l/d.

Para transportar esta água até os reservatórios existentes e distribuir à população, serão implantados de mais de 7 mil metros de tubulações entre adutoras e rede de distribuição, incluindo uma travessia sob a linha férrea. Também serão construídas três novas estações elevatórias.

O superintendente da Sanepar na região Nordeste, Rafael Leite, destaca que esta obra vai resolver, definitivamente, a falta de água que tem ocorrido em horários de elevado consumo, especialmente em fins de semana. “Temos hoje uma obra muito importante para solucionar o problema de falta d'água em Marilândia”, afirmou.

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Ele diz que este grande volume de água dará garantia de crescimento para a cidade. “A obra tem previsão de um ano para ser concluída e vai dar uma segurança para o sistema de água de Marilândia entre 15 a 20 anos.”

A obra será executada pela empresa Terral Construtora Ltda., que já está articulando a contratação de trabalhadores para os serviços, além da locação de maquinários e equipamentos. Ao todo, a obra deve gerar cerca de 115 empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local.

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SANAR PROBLEMA

O prefeito Walmir Peres destaca a obra. “Vamos ter um poço com potencial muito grande de água para nossa população e, com certeza, vamos sanar todos os problemas de falta d'água do nosso município", comentou.

Ele pede um pouco de paciência para a população em relação a poeira e a alguns impactos no trânsito devido ao corte de ruas e calçadas para a implantação das tubulações. “Toda obra é feita para melhoria; transtorno tem, mas depois vai compensar tudo com o bem-estar”, observa.

Também participaram da reunião na prefeitura de Marilândia do Sul, o chefe de gabinete, Maicon Nunes, e o assessor da Casa Civil do Estado na região, Aquiles Takeda. Pela Sanepar, participaram os gerentes da Regional de Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, e da área Comercial da Região Nordeste, Evelise Kluk, e o coordenador de Obras Nordeste, Henrique da Silva Santos, além de engenheiros e técnicos.

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Com informações de Agência Estadual de Notícias