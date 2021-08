Da Redação

Sanepar concluí obras de água e esgoto em Lunardelli

A Sanepar entregou nesta quinta-feira (5) obras no valor de R$ 1,6 milhão em Lunardelli, no Vale do Ivaí. Os sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto foram ampliados.

A cidade ganhou um reforço no abastecimento, formado por um poço tubular profundo do aquífero Guarani e novas tubulações. As 175 famílias da Comunidade Nossa Senhora do Rocio têm agora água tratada e serviço de coleta e tratamento de esgoto.

“As pessoas dessa comunidade entraram no terreno porque não tinham onde morar. Não havia água tratada e nem energia. Começamos um trabalho intenso para resolver essa questão, e o primeiro passo foi dado com a Sanepar”, lembra o prefeito Reinaldo Grola.

O prefeito e representantes da companhia estiveram na comunidade para falar sobre as obras e orientar a população, especialmente, sobre como deve ligar o seu imóvel à rede coletora de esgoto.

“Saímos daqui com uma enorme satisfação, por ver a alegria estampada no rosto das pessoas. Elas estão muito felizes por terem água com qualidade, regularidade e, agora, também o serviço de esgoto”, afirma o gerente Regional da Sanepar em Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi.

“Mudou muito a nossa vida, bastante, graças a Deus. Antes não tinha água, nem luz, não tinha nada”, explica a aposentada Maria Lurdete Garcia. Ela mora no Nossa Senhora do Rocio com o marido e o filho. Eles comemoraram a água jorrando da torneira e estão ansiosos esperando para ligar a casa à rede de esgoto. “A hora que liberar a gente já liga”, comemora.

Vizinho da dona Maria, Sebastião Aparecido dos Santos também está muito satisfeito com as melhorias promovidas pela Sanepar no bairro. “Achei ótimo tudo o que fizeram e a equipe é muito boa, sabem lidar com a gente. Estão todos de parabéns”, afirma.

Ele faz questão de destacar que toda a comunidade está muito contente com as obras. “Todo mundo está apoiando a prefeitura e a Sanepar. A gente acompanhou de perto o trabalho. Falta pouco para autorizar a ligar na rede de esgoto”, pontua, segurando um folheto explicativo sobre a forma correta de fazer a ligação.

O prefeito afirma que o investimento em saneamento significa economia com atendimento em saúde no futuro, já que se traduz em eliminação de vetores. “São muitos investimentos realizados pela Sanepar no município de Lunardelli, que contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida de toda a população”, arremata.

