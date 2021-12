Da Redação

Sanepar chega na fase final das obras em São Pedro do Ivaí

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo R$ 3 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. A obra deve ser concluída ainda neste mês e vai demandar algumas interrupções no serviço para interligações das novas unidades ao sistema existente. A primeira parada será na próxima terça-feira (7) das 8h às 14h, e deve afetar a distribuição de água em toda a cidade, com normalização prevista para ocorrer entre a tarde e a noite.

Estão sendo implantados 4.500 metros de tubulações, entre adutora e rede de distribuição, e colocado em operação o poço 4. A nova fonte tem vazão de 100 metros cúbicos por hora, o que significa incremento de 70% em relação à produção atual.

Também está em finalização a construção de um reservatório apoiado com capacidade para 240 mil de litros de água. “Com esta nova unidade, teremos um aumento de 43% na capacidade de reservação. Isso dá segurança para abastecer com abundância a cidade já neste verão e nos dá garantia de atendimento para os próximos 30 anos”, explica o gerente regional da Sanepar Luiz Carlos Jacovassi.

Em relação à parada no abastecimento na próxima semana, só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Seguindo recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo, em casos de interrupção no fornecimento.

A orientação é evitar desperdícios, especialmente no período da parada no sistema.