Sanepar anuncia mais de 30 caixas d'água para Mauá da Serra

Durante a última semana, o prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, recebeu o gerente comercial da Sanepar, Evelise Bertão Pinheiro Kluk, e assinou o termo do Programa Estadual Caixa D’Água Boa. O município será contemplado com 30 caixas d'água.

O Programa tem como objetivo proporcionar a melhoria das condições habitacionais e de habitat das famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da instalação de caixas d'água, garantindo o abastecimento durante a interrupção no fornecimento de água.



As famílias pré-selecionadas já foram convocadas para apresentação de documentações. O programa viabiliza a instalação de Caixa D'água 500L com base, tubulação e materiais hidráulicos. Cada família beneficiada receberá também um auxílio financeiro no valor de R$ 1 mil, do Estado, para investir na mão de obra necessária à instalação.

"Agradecemos ao governador Ratinho Junior e toda a diretoria da Sanepar, que ajudou nosso município em mais essa conquista, que, com certeza irá ser muito importante para qualidade de vida dessas famílias" afirmou o prefeito Hermes Wicthoff.

Evelise Bertão, por sua vez, parabenizou e agradeceu a parceria com o município, e enalteceu os trabalhos que as técnicas Camila Mizuno e Anny Violato, tem desenvolvido na secretaria municipal.

Estiveram presentes na assinatura do Termo, o Técnico da Sanepar Nenegildo Costa, e a Secretária Municipal de assistência social Luciane Mariano.

Fonte: Prefeitura Municipal de Mauá da Serra.