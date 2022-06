Sanepar amplia atendimento em Marilândia do Sul

Da Redação

A Sanepar implantou mais de 13 mil metros de tubulações para coletar esgoto de 667 famílias em Marilândia do Sul. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 2 milhões, que possibilitaram saltar dos atuais 25% de atendimento para mais de 55% da população urbana. A obra foi concluída em abril e os moradores já estão providenciando a interligação de seus imóveis à rede.

“Conseguimos dar um salto rumo à universalização do saneamento e trabalhamos para ampliar o serviço, pois temos toda a estrutura necessária para tratar adequadamente o esgoto que será coletado”, afirma o gerente Regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi.

Ele destaca que a Companhia está empenhada em atingir a meta dos 90% de atendimento com esgoto coleta e tratado antes mesmo do previsto no novo marco legal do saneamento, que é 2033. “Em alguns municípios menores do Paraná temos que avançar mais, porém a Sanepar tem força e tem feito frente ao desafio com investimentos volumosos. E isto inclui o Vale do Ivaí”, ressalta.

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho, reconhece a atenção do Governo do Paraná para com os municípios de pequeno porte, especialmente em busca da universalização do esgotamento sanitário. “Foram R$ 2 milhões em investimento, praticamente mais que dobramos o atendimento. Isso é uma grande vitória para os marilandenses”, comemora.

Aquiles participou de reunião comunitária realizada em parceria com a Sanepar na última semana. No evento, técnicos da Companhia falaram sobre a obra de ampliação da rede de esgoto e sobre como deve ser a correta interligação dos imóveis na rede.

O prefeito avalia que, com a busca pela universalização do saneamento, o Governo também está levando cada vez mais qualidade de vida, saúde e prevenção à população, preservando também o meio ambiente.