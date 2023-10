Sandra do Cafezinho toma posse pela segunda vez na Câmara de Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã deu posse na terça-feira (16) à suplente de vereadora, Sandra Mara da Silva (MDB), mais conhecida por Sandra do Cafezinho. A parlamentar assumiu a cadeira na vaga do vereador Antônio Vila Real (MDB) que renunciou ao cargo no início do mês.

Esta foi a segunda vez que Sandra do Cafezinho assumiu uma cadeira no legislativo municipal. Em fevereiro de 2022, a parlamentar assumiu por 15 dias, na vaga da vereadora Gertrudes Bernardy (MDB), que havia sido afastada em sessão de julgamento da Comissão Processante.

Em 2020, Sandra recebeu 496 votos, ficando como primeiro suplente do partido. Formada em Serviço Social pela Unopar, Sandra foi funcionária do Café Serra Alta. “Agradeço a Deus por estar me dando essa segunda oportunidade e também 496 votos que vou trabalhar muito para honrar”, enfatizou Sandra.

O presidente do legislativo Edivaldo Aparecido Montanheri (PTB), o Sabão, deu as boas-vindas e falou das expectativas com relação ao trabalho da nova vereadora. Enfatizou ainda se tratar de um momento histórico, pois é a primeira vez que o município tem três mulheres vereadoras numa mesma legislatura.

“Isso demonstra o avanço de nossa sociedade em direção à igualdade. As contribuições que elas trazem enriquecem nossos debates e nos ajudam a tomar decisões mais equilibradas e justas”, afirmou.

Moção de aplauso

Durante a sessão da Câmara de Vereadores, um momento de reconhecimento marcou a sessão de segunda-feira. Foi realizada uma solenidade de Moção de Aplausos em homenagem aos servidores dos Correios, pelo serviço exemplar prestado à comunidade. Vinte funcionários, incluindo três aposentados, foram agraciados com a honraria, confirmando seu compromisso com a qualidade do atendimento.

O autor da honraria, o vereador Jaffer Guilherme Saganski Ferreira (PROS), elogiou o papel fundamental dos Correios na comunidade local. “A homenagem reflete o profundo apreço da cidade pelo trabalho incansável dos servidores dos Correios”, destacou Jaffer, lembrando ainda a honraria foi aprovada por unanimidade.

