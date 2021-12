SAMU e bombeiros atendem casal vítima de picadas de abelhas

Da Redação

O atendimento foi na localidade de Palmeirinha do Campo Novo próximo ao pesque-pague Castelinho

Equipes do SAMU 192 e bombeiros do subgrupamento de Ivaiporã, atenderam por volta das 15 horas desta terça-feira (14),, um casal atacado por enxame de abelhas.

O caso foi em uma propriedade rural, na localidade de Palmeirinha do Campo Novo próximo ao pesque-pague Castelinho, em Ivaiporã.

Conforme informações do SAMU, as ferroadas foram mais intensas na mulher. Após o atendimento, as vítimas foram conduzidas ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez (Hospital e Maternidade Ivaiporã) .

