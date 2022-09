Samu atende vítima de esfaqueamento na rodoviária de Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A equipe do Samu foi acionada na tarde de terça-feira (13), para atendimento de um homem vítima de esfaqueamento em Ivaiporã. O crime, conforme informações da Polícia Militar (PM) foi por volta das 16 horas.

No local, os policiais militares encontraram a vítima com um corte próximo as costela. Ele relatou que teve um desentendimento do autor e entraram em vias de fato. Durante a briga o autor pegou uma faca e desferiu o golpe, causando a lesão corporal.

Os policiais acionaram a equipe do Samu, que prestou socorro a vítima, e o encaminhou ao Hospital e Maternidade Ivaiporã. A PM realizou diligências para localizar o autor, porém sem êxito até o presente momento.

