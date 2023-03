Samu atende vítima de afogamento no Lago Saracura, em Faxinal

Da Redação

Na noite de sábado (25), uma mulher foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal, após sofrer afogamento no Lago Saracura.

De acordo com informações dos socorristas, a paciente apresentava entrada de líquido nas vias aéreas, traquéia e pulmões e estava inconsciente no momento do atendimento.

Graças aos procedimentos realizados no local pela equipe do Samu, a equipe conseguiu preservar a vida da mulher que foi levada com vida para o Hospital Municipal para atendimento médico.

Os detalhes de como ocorreu o afogamento ou como a vítima foi parar dentro do Lago ainda não foram informados.

As pessoas que acompanharam o atendimento parabenizaram a equipe do SAMU pelo trabalho eficiente e rápido, destacando que sem a intervenção dos socorristas, o pior poderia ter ocorrido.

* As informações são do Blog do Berimbau

