Samu atende mãe que foi espancada pelo filho, em Ivaiporã

Na tarde de sábado (25), uma mulher de 59 anos foi atendida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em Ivaiporã após ser espancada pelo próprio filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma casa no centro de Ivaiporã.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram a vítima recebendo o atendimento pela equipe do Samu.

Em contato com a mulher, ela relatou que seu filho, 35 anos, lhe agrediu com socos no rosto, a enforcou com um cabo de vassoura. O agressor também lhe desferiu chutes nos membros inferiores.

A vítima disse que a agressão teria ocorrido devido a uma discussão na noite anterior, porém ela não quis informar os motivos. Após a agressão o filho se evadiu da residência. A PM fez buscas pela região, mas o autor não foi localizado.

Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada a UPA de Ivaiporã. Ela apresentava um corte na região do supercílio direito que precisou ser suturado.

Antes do encaminhamento os policiais notaram que a vítima fazia uso de uma tornozeleira eletrônica e foi questionada a respeito, sendo informado que foi presa por tráfico de drogas no ano de 2019.

Identificada via SESP/intranet, não consta mandado em desfavor da mulher, a qual foi orientada quanto aos procedimentos de polícia judiciária.

