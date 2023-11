Samu atende homem ferido por arma branca em Ivaiporã

Na noite de terça-feira (31), a equipe de serviço da Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada para uma ocorrência de vias de fato. O caso foi na Rua Angola, no Distrito de Alto Porã, onde um homem foi ferido por arma branca. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento de Ivaiporã (UPA).

No local, os agentes da PM encontraram um homem adulto com visíveis sinais de embriaguez e um ferimento no braço direito. Ele relatou à equipe que o ferimento foi resultado de uma briga com uma pessoa conhecida, onde sofreu o golpe de faca.

Um pouco mais à frente, estava o autor da agressão, também com sinais de embriaguez. Foi dada voz de abordagem ao homem, realizada busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, próximo a ele, foi encontrado um pedaço de madeira com uma lâmina de faca amarrada na ponta, medindo aproximadamente 11 centímetros.

Questionado sobre os fatos, o autor, devido ao seu estado de embriaguez, só dizia coisas sem sentido.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregue na 54ª Delegacia de Polícia Civil.

