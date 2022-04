Samu atende homem ferido durante briga na madrugada

Da Redação

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada na madrugada desta segunda-feira (14), em Ivaiporã, para atender um homem ferido durante uma briga.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a situação foi registrada por volta da meia-noite e teria envolvido três pessoas que entraram em vias de fato.

No local, os policiais encontraram um cidadão com ferimentos no rosto e acionou o Samu, que encaminhou a vítima para atendimento. Os demais envolvidos na briga não foram localizados.