SAMU atende grave acidente com carreta na PR-369

Acidente foi na PR-369, próximo a ponte sobre o Rio Ivaí, entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Um grave acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (01), na PR-369, próximo a ponte sobre o Rio Ivaí, entre os municípios de São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. As informações são do Canal HP.

Segundo informações de populares, a carreta seguia sentido a São Pedro do Ivaí, quando saiu da pista e foi parar no meio de um banhado, onde tombou. Devido ao tombamento, o dono do caminhão que estava no banco do carona acabou se afogando no barro e morreu.

O motorista ficou ferido e foi acionada a equipe do SAMU de São João do Ivaí que está no local prestando atendimento. As informações ainda são extraoficiais.

* Ocorrência em andamento.