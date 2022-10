Samanta Oliveira é eleita Rainha do Café do Jacutinga, em Ivaiporã

Da Redação

Samanta Aparecida Rodrigues de Oliveira foi eleita Rainha do Café, organizado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Ivaiporã, na sexta-feira, dia 7 de outubro, quando foi realizado o concurso Rainha do Café – integrando 3º Festival do Café do Jacutinga, promovido pela Associação da Agricultura Familiar em parceria com a Prefeitura de Ivaiporã, por meio dos Departamentos de Indústria e Comércio, e de Cultura, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

O título de 1ª Princesa foi conquistado por Anne Rafaela de Almeida Lima e o título de 2ª Princesa ficou com Letícia de Brito Oliveira.

Pelo palco do 3º Festival do Café do Jacutinga também desfilaram: Amanda Katielly Cardozo Correoa, Camila Arruda Tadiotto, Giovana de Souza do Nascimento, Kely Beatriz da Silva, Maria Eduarda Nogueira Magri, Maria Rita Pedão Sirço, Nauane de Oliveira Paulo e Sarah Gabrielle Moreno Francelino – muito aplaudidas por familiares e amigos que foram torcer pelas melhores avaliações.

Quesitos

As candidatas, que têm entre 13 e 17 anos, foram avaliadas nos quesitos beleza, postura e desenvolvimento, simpatia e criatividade por Adrielly Brasil Paloppoli (Miss Ivaiporã), Cristiane Lobo Rios (presidente da Acisi Mulher), Francieli da Silva Pascziernik (proprietária Fran Marketing Digital), Jane Silva Bührer Taques (diretora geral da Univale UCP) e por Sarana Hauptmann (diretora da Escola Petipá Ballet).

Em julho de 2018, Paola Fernanda Dalago foi eleita Rainha do Café (1º Festival do Café de Jacutinga). Em junho de 2019, Yasmim Kusminski Freita conquistou o título (2º Festival do Café). Em outubro de 2022, Samanta Oliveira recebeu a faixa de Yasmim Kusminski Freita.

As eleitas receberam as faixas dos diretores dos Departamentos de Planejamento e Finanças (Carine Daiane da Silva), Indústria e Comércio (Alex Fonseca), Saúde (Cristiane Pantaleão), Cultura (Luciane Baggio) e Administração (Cláudia Rech), e pelo presidente da Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, Arcindo Ravar Filho, que entregou a premiação estipulada em R$1.000 (1º lugar), R$500 (2º lugar) e R$350 (3º lugar) – entre outras premiações.

