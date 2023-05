Salvando vidas: Defesa Civil de Jandaia resgata gambá "enforcado"

Da Redação

Os trabalhos da Defesa Civil de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, salvaram a vida de mais um animal. Depois de resgatarem um filhote de gato de dentro do motor de um carro no último dia 25 de abril, os agentes conseguiram salvar um gambá que estava "enforcado" em alguns fios.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (10/5), quando alguns moradores da cidade perceberam o bichinho pendurado pelo pescoço em fios de um poste. Imagens feitas antes dos socorristas chegarem, mostram o gambazinho em uma situação muito complicada. (veja acima)

Com muito cuidado e experiência, os agentes da Defesa Civil conseguiram desenroscar o animal dos fios. "Se não tivesse ocorrido a intervenção da equipe, poderia entrar em óbito", relatou a corporação.

Não se sabe quanto tempo o animal ficou pendurado nos fios, ou qual "travessura" ele aprontou para acabar nessa situação tão perigosa. Mas, no fim, a história teve um final feliz e o gambá foi resgatado e não corre mais risco de vida.

