Saldo de empregos cresce 154% no setor de obras de infraestrutura

O saldo de empregos no setor de obras de infraestrutura cresceu 154% na região em cinco anos. Atualmente, são mais de 600 trabalhadores com carteira assinada no setor, segundo dados do novo painel do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com base em 28 municípios. No Paraná, as obras de infraestrutura fizeram o estoque mensal de empregos disparar.

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Conforme o levantamento, no primeiro quadrimestre deste ano foram 206 admissões e 145 desligamentos, um saldo de 61 vagas geradas, sendo 44 (72%) na construção de rodovias e ferrovias e 10 (16%) na pintura e sinalização de pistas rodoviárias e aeroportos. Em 2020, foram 143 admissões e 119 demissões, resultando em um saldo de 24 postos de trabalho.

Neste ano, o setor atingiu um estoque mensal de 651 trabalhadores no primeiro quadrimestre, o que corresponde a 17% do total de 3.368 trabalhadores da construção. Contudo, o estoque permanece no mesmo patamar de 2025, sendo o menor da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020.

A construção fechou o período com 1.045 admissões e 886 desligamentos, com saldo de 159 postos de trabalho gerados com carteira assinada. Além das obras de infraestrutura, a construção de edifícios também colaborou para o saldo positivo, gerando 53 vagas de emprego. No panorama geral, a região encerrou o quadrimestre com 2,4 mil postos de trabalho.

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PARANÁ

No Paraná, as obras de infraestrutura fizeram o estoque mensal de empregos chegar a 52.211 em abril de 2026, o terceiro maior resultado da história do Novo Caged, atrás apenas de abril e maio de 2021, quando o estoque alcançou 52.571 e 52.465, respectivamente. Esse resultado está dividido entre construção de obras de infraestrutura (13.129), construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais (23.062) e obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos (16.020). Atualmente, são 15.874 empregos apenas em construção de rodovias e ferrovias. Obras de urbanização, como ruas, praças e calçadas, reúnem 4.945 empregos.

"O Governo do Paraná investiu mais de R$ 7 bilhões em 2025, um recorde da nossa história, e este ano devemos, inclusive, ultrapassar esse valor. E boa parte é em obras de infraestrutura, essenciais para garantir o crescimento do Estado. Investimos mais de 30% dos recursos do Estado nos últimos anos em obras de infraestrutura. Com isso, o Paraná virou um canteiro de obras, o que ajudou a estimular o mercado de trabalho. Apenas na Ponte de Guaratuba foram mais de 2 mil funcionários, o que mostra o impacto dessas obras", destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

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