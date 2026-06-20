Saída de pista na PR-466 deixa feridos em Lidianópolis

Um acidente na PR-466 mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã na manhã deste sábado (20), entre Lidianópolis e Jardim Alegre. O acidente ocorreu por volta das 9h50. Veículo transportava quatro pessoas.

De acordo com as informações iniciais, estavam no automóvel o motorista e três passageiras. As equipes de resgate prestaram atendimento às vítimas e realizaram os procedimentos de segurança no local.

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Apesar dos danos registrados no veículo, ninguém sofreu ferimentos graves. As causas da saída de pista ainda serão apuradas. A suspeita inicial é de que a pista molhada pela chuva tenha contribuído para a perda de controle da direção.

Com o tempo instável na região, as autoridades reforçam a orientação para que os motoristas reduzam a velocidade.

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