Saiba como fica o tempo em Ivaiporã nesta sexta-feira (05)

A sexta-feira (5) começa com frio em Ivaiporã. De acordo com o Simepar, a temperatura registrada nas primeiras horas da manhã é de 12°C, com sensação térmica de 10°C. Ao longo do dia, os termômetros devem subir gradualmente e alcançar máxima de 22°C.

A previsão indica tempo estável em todo o município, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 57% e 95%, enquanto os ventos predominam do sudeste, com velocidade média entre 7 e 11 km/h. As rajadas podem atingir até 43 km/h em alguns momentos.

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Segundo o Simepar, o sol nasce às 7h05 e se põe às 17h47. A combinação de manhã fria, tarde amena e tempo seco favorece atividades ao ar livre e trabalhos no campo em Ivaiporã e municípios da região.

Para os próximos dias, a tendência é de temperaturas amenas durante as tardes e madrugadas mais frias, características típicas do início de junho no Vale do Ivaí.

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