Saiba como fica o tempo em Ivaiporã nesta quinta-feira (02)

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Tempo permanece firme, sem chuva, com manhã fria e tarde de temperaturas agradáveis

A previsão do tempo em Ivaiporã aponta uma quinta-feira (2) de sol e tempo firme. Os termômetros variam entre 14°C e 25°C, e não há previsão de chuva.

A manhã começa com temperaturas baixas, mas o aquecimento ocorre rapidamente. A máxima de 25°C está prevista para o período da tarde.

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A umidade relativa do ar varia de 60% a 93%. Os ventos sopram fracos a moderados, com rajadas de até 14 km/h.

O sol nasceu às 7h12 e se põe às 17h51. A tendência é de tempo estável também nos próximos dias.

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