Saiba como fica o tempo em Ivaiporã e região neste sábado (25)

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Dia amanhece ameno e com chuva no Vale do Ivaí; confira a variação das temperaturas e a tendência do clima

O tempo em Ivaiporã e o Vale do Ivaí amanhecem neste sábado (25) com 14°C e sensação térmica de 13°C. O sol nasce às 07:07 e se põe às 18:00, abrindo um dia de clima ameno na região.

Há previsão de chuva com maior volume pela manhã, acumulando cerca de 3,2 mm. Os ventos sopram de sudeste a 7 km/h, com rajadas pontuais de até 22 km/h ao longo do dia.

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Para os próximos dias, a tendência é de elevação gradual nas temperaturas. As tardes ficam mais quentes, enquanto as noites e madrugadas mantêm temperaturas agradáveis.

As máximas podem atingir picos de até 30°C nos momentos mais quentes da semana, com mínimas variando entre 14°C e 18°C.

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Na terça-feira (28), a estabilidade se consolida com os termômetros oscilando entre 17°C e 27°C na região.

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