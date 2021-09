Safra de trigo começa com perdas na região; veja

Da Redação

A estiagem na região de Ivaiporã, além das geadas em junho e julho tiveram resultados negativo para as lavouras de trigo nos 15 municípios da área de abrangência do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Até o final da tarde de sexta-feira (24), a colheita do grão, já tinha alcançado cerca de 60% da área plantada de 70 mil hectares.

De acordo com o engenheiro agrônomo Sergio Carlos Empinotti a previsão é de redução na produção e na qualidade do grão. Normalmente, produtividade média fica próxima a 3.500 quilos do grão por hectare na região. “Nós calculamos hoje que seja abaixo de 3.000 mil, em torno de 2.700 ou até menos e a qualidade não é tão boa. Houve um processo de maturação muito rápido, e com baixo preenchimento de grão”.

continua após publicidade .

Segundo ele, as lavouras plantadas mais cedo, que já foram colhidas, tiveram um resultado pouco melhor. “Essas lavouras colheram em média 2.800 quilos, outras lavouras estão bem abaixo e creio que até o final da colheita a média deve baixar um pouco mais”.

Empinotti, acredita que a safra deve fechar com quebra de produção acima dos 30%. “A qualidade do trigo também não vai ajudar muito. Com a finalização da colheita teremos um perfil melhor daquilo que foi produzido, e do rendimento se foi positivo ou não para o produtor”.

Os preços do trigo na regional estava cotado na sexta-feira à R$ 89,00 a saca de 60 quilos na região.

continua após publicidade .