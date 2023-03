Safra de soja deve crescer 70% na região e movimentar R$ 3,1 bi

Da Redação

O bom resultado regional ocorre principalmente por conta da recuperação da produtividade na área da Seab de Ivaiporã

A produção de soja deve ser recorde na região na safra 2022/2023. Segundo estimativas do Departamento de Economia Rural (Deral) dos Núcleos Regionais da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) de Apucarana e Ivaiporã, os municípios de abrangência das duas regionais devem colher 1,2 milhão de toneladas do grão, o que representa um aumento de 70% em relação à safra passada, quando foram 716 mil toneladas. Com base na cotação da saca da oleaginosa nesta terça-feira (7), a safra deve movimentar R$ 3,1 bilhões.

O bom resultado regional ocorre principalmente por conta da recuperação da produtividade na área da Seab de Ivaiporã, que engloba 15 municípios do Vale do Ivaí e região central. Segundo estimativas do Deral, os produtores deverão colher 699.314 toneladas na safra 2022/2023 em uma área plantada de 177.260 hectares.



O crescimento é de 117% na comparação com a temporada passada, quando, devido à estiagem, houve quebra na colheita e foram colhidas 322.175 toneladas em área plantada de 175.110 ha.

Com relação à produtividade, a expectativa é de que sejam colhidos nesta safra acima 3,9 mil quilos por hectare, que é média histórica da regional.

Em Ivaiporã, a saca de 60 kg do grão estava sendo comercializada à R$ 156,30 nesta terça-feira (7). Com os preços neste patamar – e caso a produção seja confirmada -, o cultivo da soja deve movimentar na regional R$ 1,82 bilhão.

Conforme o engenheiro agrônomo Sergio Carlos Empinotti, do Deral, apesar das chuvas acima do média histórica, as plantas tiveram um bom desenvolvimento. “Por enquanto, a colheita está rendendo bem, sendo que em algumas áreas temos produtores colhendo até 190 sacas. De um modo geral, se não houver problemas na colheita, o produtor aqui da região vai alcançar acima de 3,9 mil kg por hectare. Esperamos um recorde de produção”, afirma.

O produtor Pedro Palma, que nesta temporada plantou 120 alqueires com a oleaginosa, também tem boas expectativas. “Estamos ainda no início da colheita, a chuva prejudicou um pouco, mas agora normalizou. A nossa média, por enquanto, é de 180 sacas por alqueire”, relatou Palma.

Na regional de Ivaiporã, a colheita atingiu até agora 37% da área plantada, ou seja, aproximadamente 65.580 hectares.

Colheita avança na área da Seab de Apucarana

Nos 13 municípios pertencentes ao Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura (Seab), de Apucarana, o aumento da produção deve chegar a 31%. Na safra 2021/22, foram colhidas 394 mil toneladas em 131,3 mil hectares de área plantada, com uma produtividade média de 3 mil kg/ha. Na safra 2022/2023, a previsão de atingir uma produção de 517 mil toneladas em uma área plantada de 136 mil hectares, com um rendimento de 3,8 mil kg/ha.

Vendida a R$ 156 a saca de 60 kg, segundo cotação de terça-feira, a produção de soja representaria uma movimentação financeira na ordem de R$ 1,34 bilhão na área da Seab de Apucarana, segundo cálculo feito pela reportagem.

“Apesar da umidade acima da ideal, a produção obtida nas áreas colhidas está apresentando bons rendimentos”, afirma o técnico do Deral de Apucarana, Adriano Nunomura. Na região, 20% da área total foi colhida até agora. A chuva excessiva atrasou o cronograma.

Segundo ele, a produção será histórica, caso as condições climáticas não prejudiquem a colheita. “A área de soja é a maior até agora registrada”, assinala. Nunomura observa, no entanto, que a produtividade poderia ser até maior se não fosse as pragas, principalmente a ferrugem asiática, que afetou as lavouras plantadas mais tarde. “Estima-se que as áreas que serão colhidas nas próximas semanas apresentem um rendimento um pouco menor”, explica.

fonte: Ivan Maldonado Os municípios da região regionais devem colher 1,2 milhão de toneladas do grão

