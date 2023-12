Sacrário é violado e eucaristias são furtadas em Paróquia de Ivaiporã

Bispo divulga nota após furto de hóstias no altar de igreja.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, divulgou uma nota lamentando profundamente um ato de profanação da Sagrada Eucaristia registrado na madrugada desta segunda-feira (18) na Paróquia Santíssima Mãe de Deus, em Ivaiporã, no norte do Paraná. O sacrário da igreja matriz foi violado e uma âmbula, recipiente onde são armazenadas as hóstias consagradas, foi levada.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mais um veículo: Hilux é furtada no centro de Jandaia do Sul



O bispo informou que, a partir desta terça-feira (19), durante as missas e celebrações realizadas na Paróquia, haverá o Ato de Desagravo ao Cristo Eucarístico em virtude do ocorrido. Ele também pediu que todos os fiéis se unam "em oração por este doloroso fato".

continua após publicidade

A Diocese anunciou ainda que, na próxima sexta-feira (22) às 19h30, será celebrada uma Santa Missa, onde será realizado o ato de Reparação usando o devido rito litúrgico.

Confira a nota na íntegra:

Dom Carlos José de Oliveira, bispo diocesano de Apucarana, comunica e ao mesmo tempo lamenta profundamente o ato de profanação à Santíssima Eucaristia ocorrida na data de 18/12, durante a madrugada, na Matriz da Paróquia Santíssima Mãe de Deus no Município de Ivaiporã. Além da violação do tabernáculo houve o furto de uma âmbula com a Sagrada Eucaristia.

continua após publicidade

O bispo exorta toda a comunidade de Fiéis da querida Paróquia a se unirem em oração por este doloroso fato e faz saber que a partir de hoje nas Missas e Celebrações haverá o Ato de Desagravo ao Cristo Eucarístico. Na próxima Sexta-feira 22/12, às 19h30 será celebrada a Santa Missa, como pede o cânon 1211 do código de direito canônico, e realizado o ato de Reparação usando o devido rito litúrgico.

Apucarana, 19 de dezembro de 2023.

Pe. Alexandro Freitas - Chanceler do Bispado

Dom Carlos José - Bispo Diocesano

Siga o TNOnline no Google News