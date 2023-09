Sabáudia e Cambira estão entre as 29 cidades de alto desempenho no PR

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgou nesta quarta-feira o mais recente Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM), que avalia e acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico das cidades paranaenses. Ele mostra que 29 novos municípios alcançaram o indicador de Alto Desempenho, o que mostra um aumento na qualidade de vida da população, no recorde de uma década. Entre esses estão Sabáudia e Cambira, municípios da região de Apucarana. Em 2010, apenas Curitiba aparecia no topo.

Esta edição foi elaborada com dados administrativos captados até 2021 – período requerido para a consolidação das informações – fornecidos por entidades da administração pública como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde. Os indicadores finais se consolidam entre os valores 0 e 1, cujos resultados se enquadram em quatro estratos de desempenho: Baixo Desempenho (de 0 a 0,39), Médio-baixo Desempenho (de 0,4 a 0,59), Médio Desempenho (de 0,6 a 0,79) e Alto Desempenho (de 0,8 a 1).

Elaborado para todos os 399 municípios do Estado, o IPDM retrata o desempenho em relação à renda, que aglutina dados do mercado de trabalho formal e agropecuária; educação, com indicadores da área relevantes; e saúde, refletindo indicadores de mortalidade na infância, de monitoramento pré-natal e das mortes em geral.

O prefeito de Sabáudia, Moisés Ribeiro (PP), avalia como importante esta posição alcançada pelo município. Segundo ele, isso é resultado dos investimentos que o Poder Público Municipal tem feito na industrialização, em projetos de geração de emprego e renda, na educação e na saúde, entre outras áreas.

“Hoje em Sabáudia a população tem emprego, tem moradia, tem um atendimento excelente na saúde, uma educação de primeira e uma qualidade de vida que poucas cidades oferecem”, comenta.

Segundo o prefeito, hoje ninguém fica sem emprego em Sabáudia. “Aliás, as empresas não estão encontrando mão de obra no município e oferecendo vagas para interessados de outras cidades vizinhas. Quem quiser trabalhar e ter boa qualidade de vida é só vir morar em Sabáudia”, afirma.

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), disse que recebeu a informação com surprese, mas ao mesmo tempo acreditando que o município está no caminho certo. “Esse crescimento socioeconômico de Cambira é resultado de um esforço conjunto do Poder Público Municipal e do setor privado na busca do melhor para nossa comunidade”, afirmou Toledo. Ele observa que no primeiro semestre deste ano Cambira já ficou em primeiro lugar na emissão de carteira assinada de trabalho na região, proporcionalmente ao tamanho da cidade.

Além dos investimentos da Prefeitura em todas as áreas, Toledo considera que Cambira está numa posição geográfica no eixo Londrina-Apucarana-Maringá que facilita seu desenvolvimento econômico e social.

MUNICÍPIOS DE ALTO DESEMPENHO

Araucária, Cafelândia, Cambira, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Douradina, Francisco Beltrão, Itaipulândia, Jaguapitã, Joaquim Távora, Londrina, Mandaguari, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Maripá, Medianeira, Quatro Barras, Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Quatro Pontes, Santo Inácio, Sabáudia, Saudade do Iguaçu, Toledo e Ubiratã.



