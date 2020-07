Sabáudia dá início à revitalização da Praça da Matriz

Continua após publicidade

A Prefeitura de Sabáudia deu início, na semana passada, à revitalização da Praça da Igreja Matriz. Conforme o setor de engenharia, responsável pelo projeto de revitalização, a praça pública, com área total de 5.430,43 metros quadrados, ganhará novo piso, que será substituído por paver, rampas de acessibilidade, jardinagem com a troca de grama e herbáceas, área de convivência, nova iluminação, além da instalação de novos bancos e lixeiras.

O recurso para a reforma é do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e contrapartida do município, no valor total de R$ 409.964,26. O prazo prevista para a conclusão é de 180 dias. A empresa Itafé Construções Civis Eireli, vencedora de processo licitatório, é a responsável pelas obras.



A Praça, localizada na área central da cidade, compõe o entorno do Pronto Atendimento Municipal e da Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus e irá proporcionar um melhor espaço de lazer e convivência para a população.



O prefeito Hugo Manueira afirmou que ficou muito feliz com o início da reforma em um espaço que é patrimônio do município e que há tempos já merecia a melhoria, se tornando mais um ponto de referência e cartão postal da cidade.