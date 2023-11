Sabáudia comemora 68 anos com festa no final de semana; confira

Siga o TNOnline no Google News

Sabáudia completa 68 anos de emancipação política no próximo domingo (26) e a Prefeitura está preparando três dias da tradicional festa popular. A programação festiva começa na sexta-feira (24), com abertura oficial, na Praça da Bandeira. Haverá barracas gastronômicas, brinquedos e show musical durante todo o final de semana.

Na sexta-feira (24), às 19h30, o padre Willian Junior Bianchi irá celebrar uma missa em ação de Graças. O show da noite será com a dupla Us Agroboy, que sobe ao palco, a partir das 22h30.

No sábado (25), às 19h30, a Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Sabáudia - Aplesab, fará um culto com louvores na Casa da Cultura Vanilha Bana, em homenagem ao aniversário da cidade. A dupla Marcos Paulo e Marcelo se apresenta às 22h30.

No domingo, 26, a programação começa com um almoço promovido pela Escola Municipal Professor Domoacir Coelho e que será servido a partir das 11h30, no salão paroquial da igreja matriz. Os cartões estão à venda pela equipe da Escola.

Às 14h30 tem encontro de motoqueiros no local da festa e show de rock com a banda Tennesse, animando a tarde de festa.

A partir das 17 horas, acontece o desfile cívico com a participação de todas as Escolas e entidades do município. O show da noite fica por conta da dupla sertaneja Brenno & Matheus, encerrando a programação que atrai pessoas de toda a região.

