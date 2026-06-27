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PREVISÃO DO TEMPO

Sábado será de chuva e temperatura máxima de 18°C em Ivaiporã

A previsão do tempo aponta chuva durante praticamente todo o dia, alta umidade e ventos fracos no município neste sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 06:03:17 Editado em 27.06.2026, 06:03:06
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Sábado será de chuva e temperatura máxima de 18°C em Ivaiporã
Autor Simepar prevê chuva em Ivaiporã e região - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A previsão do tempo em Ivaiporã indica um sábado (27) com chuva frequente, temperaturas entre 12°C e 18°C e umidade elevada. As condições são resultado da atuação de um sistema que mantém o céu encoberto e favorece precipitações ao longo do dia.

O dia começou com 12°C às 5h. A sensação térmica era de 11°C. Além disso, havia registro de chuva fraca e vento do sudeste a 7 km/h. Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva chega a 98%. O volume acumulado pode atingir 10,6 milímetros até o fim do dia.

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A temperatura sobe lentamente durante a manhã. Os termômetros devem marcar 15°C às 9h, 17°C às 11h e alcançar a máxima de 18°C por volta do meio-dia. À tarde, a chuva continua. Os maiores volumes previstos ocorrem entre 12h e 15h, com acumulados superiores a 1 milímetro por hora em alguns períodos.

No início da noite, a instabilidade perde força. Mesmo assim, o céu permanece nublado e a temperatura cai gradualmente para 15°C. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 98% durante todo o sábado. Os ventos permanecem fracos, com velocidade média de 7 km/h

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O sol nasce às 7h11 e deve se pôr às 17h49.

Próximos dias

A previsão indica que as temperaturas voltam a subir nos próximos dias em Ivaiporã. As máximas devem variar entre 23°C e 24°C durante a próxima semana, enquanto as mínimas ficam entre 17°C e 18°C.

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chuva clima ivaipora previsão do tempo TEMPERATURAS umidade
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